Seit dieser Woche könnt ihr mit King of Seas in die See stechen und auf große Fahrt gehen. Eine gemütliche Kreuzfahrt wird das aber sicherlich nicht, wie der folgende Launch-Trailer eindrucksvoll beweisen wird. Betreibt Handel, erkundet die See und macht euch auf heiße Gefechte gefasst.

Quelle: Team17 Digital Ltd.