King of Seas setzt im Mai die Segel
Fr, 16.04.2021, 15:00 Uhr

Der Release-Termin für King of Seas ist bekannt: Am 25. Mai 2021 wird das Action-RPG auf Xbox Konsolen, PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Also poliert schon mal eure Enterhaken, bald es geht los!

Quelle: Team17