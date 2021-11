Neues Monster Update für King of Seas erschienen XBU TNT2808 am Fr, 19.11.2021, 09:45 Uhr

Bereits gestern erschien ein Update zu King of Seas, natürlich auch auf der Xbox One, das eine neue Monster in die Weltmeere zaubert. Außerdem könnt ihr euch aber auch auf neue Quests freuen, die Monster wie Basilisk, Abyssal Fish, Cursed Golem oder den Kraken herbeirufen.

Außerdem enthalten im Update:

Wächterhaie und -krabben, die Schätze und Schiffwracks beschützen

Freundliche Begegnungen mit Walen und Killerwalen auf dem offenen Ozean

Angepasste Bedingungen für einige Questlines, damit diese leichter werden

Mausunterstützung am PC

Allgemeine Verbesserungen

Quelle: Team17