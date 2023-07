Kostenloses Update für Clash: Artifacts of Chaos erhältlich XBU MrHyde am Mo, 24.07.2023, 14:00 Uhr

NACON und das chilenische Entwicklerstudio ACE Team kündigen an, dass ein neues kostenloses Update für Clash: Artifacts of Chaos auf allen Plattformen verfügbar ist. In einem neuen Trailer zeigt NACON zudem die besten Kommentare der Community.



Zu den neuen Inhalten des Updates gehört unter anderem ein „New Game Plus“-Modus: Sobald das Spiel beendet ist, kann es neu gestartet und dabei die Upgrades des Charakters beibehalten werden. Fans treffen dann auf die härtesten Gegner und können eine neue Kriegsbemalung und ein Rüstungsset für Pseudo sowie neue Hüte für The Boy nutzen.



Das neue Update fügt außerdem neue Funktionen und Optimierungen hinzu, die das Spielerlebnis verbessern. Darunter zum Beispiel Nvidia Ansel, mit dem im Spiel Fotos geschossen werden können. Außerdem können alle Fans des von Patricio Mene komponierten Soundtracks Unterstützung leisten, indem sie bis zum 21. August bei den World Soundtrack Awards für Clash: Artifacts of Chaos stimmen.

Quelle: Nacon