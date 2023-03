Clash: Artifacts of Chaos zeigt nächtliches Gameplay XBU MrHyde am Fr, 03.03.2023, 17:00 Uhr

NACON und das chilenische Entwicklerstudio ACE Team veröffentlichen einen neuen Trailer zu Clash: Artifacts of Chaos, der einen Einblick in die bei Nacht veränderte Spielerfahrung und das Land Zenozoik in Pseudos Träumen gewährt. Clash: Artifacts of Chaos erscheint am 9. März 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam, Epic). Clash: Artifacts of Chaos erscheint im Handel als Zeno Edition.



In Clash: Artifacts of Chaos bringt der Einbruch der Nacht albtraumhafte Kreaturen hervor, die in den Träumen der Hauptfigur Pseudo durch Zenozoik streifen. Die nächtliche Welt kann dabei auf zwei Wegen betreten werden: Indem an einem aufgeschlagenen Lager ausgeruht wird oder Pseudo am Tag stirbt. In diesem Fall erwacht er als hölzernes Alter Ego in der nächtlichen Welt am letzten aufgeschlagenen Lagerplatz, muss sich zu seinem echten Körper vorkämpfen und gegen die nächtlichen Gegner bestehen. Nur so kann er vollständig wiederbelebt und die tagsüber begonnene Suche fortgesetzt werden.



Zudem sind verschiedene Gebiete, die Truhen und versteckte Gegenstände enthalten, tagsüber nicht zugänglich, sodass sich die erneute Erkundung bei Nacht auszahlt. Allerdings sind die Kämpfe dieser nächtlichen Version von Zenozoik um einiges härter und das Kampfgeschick eines jeden wird auf die Probe gestellt.



Clash: Artifacts of Chaos ist ein Action-Adventure, das optisch im typischen ACE Team-Stil (Zeno Clash 1 & 2, Rock of Ages, The Eternal Cylinder) gehalten ist, dessen Designs von ungewöhnlich bis extravagant reichen. Das Gameplay bietet neben Erkundung und Kämpfen in der Third-Person-Perspektive eine spezielle Mechanik, die es von anderen Genrevertretern unterscheidet: Das Ritual. Die Kämpfenden besitzen Artefakte mit individuellen Eigenschaften, der Ausgang dieser uralten Tradition bestimmt die Regeln eines Kampfes.



Das Spiel erscheint in zwei Ausführungen, der Standard-Edition und der Zeno Edition. Die Zeno Edition enthält das Grundspiel sowie das Supporter Pack mit exklusiven Skins, dem offiziellen digitalen Artbook und dem Original-Soundtrack des Spiels. Bei einer Vorbestellung einer der Versionen sind zwei exklusive Skins erhältlich.

Quelle: NACON