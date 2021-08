Könnte doch noch ein Battle Royale in Halo Infinite kommen? XBU TNT2808 am Mi, 11.08.2021, 18:00 Uhr

Das Genre Battle Royale erfreut sich ungebrochener Beliebtheit - klar, dass da auch nach einem solchen Modus in Halo Infinite geschrien wird. Doch ein ums andere Mal hat 343 Industries verlauten lassen, dass Halo Infinite bereits mit BR ausgeliefert wird.

Gemeint ist damit aber nicht der beliebte Shooter-Modus, indem alle Spieler ohne Waffen auf einer großen Map landen und ums überleben kämpfen müssen - nein, es handelt es sich um das Battle Rifle, eine beliebte Waffe der Reihe.

Nun meldet sich jedoch der Battlefield-Insider Tom Henderson bei Twitter zu Wort und behauptet, der Battle Royal-Modus von Halo Infinite sei stark mit der Kampagne verknüpft - vermutlich auch um Spieler zum Kauf der Kampagne zu bringen, schließlich wird der Multiplayer Free-to-Play.

Allerdings: Es wisse selbst nicht, ob der Modus zu diesem Zeitpunkt verworfen wurde oder nicht und ob der Modus zum Release von Halo Infinite dabei sein wird oder erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheint. Allerdings arbeite man wohl schon seit Jahren an einer Battle Royale-Variante für Halo Infinte.

Wenn ihr uns fragt: Das sind ganz schön viele Fragezeichen und warum ein Battlefield-Insider plötzlich Informationen zu Halo Infinite haben möchte, erschließt sich uns auch nicht so recht. Genießt diese Informationen also mit einer gehörigen Portion Skepsis.

Trotzdem ist der Modus beliebt und 343 Industries wird sicher zu irgendeinem Zeitpunkt auch an eine Implementierung in Halo Infinite gedacht haben. Und da der neueste Ableger der beliebten Shooter-Reihe auf zehn Jahre ausgelegt wurde, kann noch viel in der Zukunft passieren.

Was denkt ihr? Sollte ein Battle Royale-Modus dabei sein oder reicht euch das klassische Halo-Gameplay?

Quelle: Twitter @_Tom_Henderson_