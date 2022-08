Konami und der französische Fußballverband werden Partner XBU MrHyde am Fr, 12.08.2022, 10:15 Uhr

Konami Digital Entertainment B.V. verkündete nun, dass eine Partnerschaft mit dem französischen Fußballverband (Fédération française de football, FFF) über mehrere Jahre erzielt wurde. Dies wird eine Reihe von Elementen innerhalb und außerhalb der eFootball™-Reihe umfassen.



Die Partnerschaft selbst beinhaltet dabei viele verschiedene Werbe-, Bild- und Aktivierungsrechte, da KONAMI „Offizieller Fußball-Videospielpartner der französischen Nationalmannschaft“ sein wird.



Neben den zahlreichen Marken- und Medienrechten wird die FFF auch in eine Reihe von E-Sport-Events anderer lizenzierter nationaler Verbände integriert.



Naoki Morita, European President, Konami Digital Entertainment B.V.,kommentiert: „Wir bei KONAMI sind ehrgeizig in unserem Bestreben, unser Partnernetzwerk auszubauen und ein globales, Fußball liebendes Publikum zu erreichen. Eine Partnerschaft mit dem nationalen Verband einer fußballbegeisterten Nation wie Frankreich ist großartig, aber auch die Tatsache, dass es sich um eine Mannschaft mit einer so bedeutenden Fußballgeschichte und einem so großen Prestige handelt, ist für uns sehr wichtig. Die eFootball™-Reihe wird ständig weiterentwickelt und verbessert, so dass es sehr aufregend ist, den französischen Fußballverband auf dieser Reise zur Entfaltung des Fußballs zu begrüßen”.



François Vasseur, Managing Director, French Football Federation,fügt darüber hinaus hinzu: Der französische Fußballverband freut sich, Konami als offiziellen Videospielpartner der französischen Nationalmannschaft begrüßen zu dürfen. Wir haben den gleichen Ehrgeiz, innovativ zu sein und den Fans von Fußball und Videospielen die besten Erfahrungen und Erlebnisse zu bieten. Die weltweite Präsenz von Konami wird es der französischen Nationalmannschaft ermöglichen, ein breiteres globales Publikum zu erreichen, und ihre Expertise ist eine großartige Gelegenheit, das Wachstum des französischen E-Sports zu beschleunigen".

Quelle: Konami Digital Entertainment