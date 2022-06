Konami arbeitet weiter mit dem FC Bayern zusammen XBU MrHyde am Mi, 29.06.2022, 13:20 Uhr

Konami Digital Entertainment B.V. gab heute die Verlängerung der Partnerschaft mit dem FC Bayern München bekannt. Damit wird die Vereinbarung von Juli 2019 fortgesetzt und zu einer langfristigen Partnerschaft ausgebaut.



Im Rahmen dieser Partnerschaft wird der Verein weiterhin in KONAMIs Fußballsimulation eFootball™ zu sehen sein. Damit wird die aufregende Partnerschaft zwischen Deutschlands erfolgreichstem Verein und einer der weltweit bekanntesten Spielemarken bekräftigt.



Als einziges Fußball-Videospiel mit der Allianz Arena, der Heimstätte des FC Bayern, und vollständig gescannten Spielerkadern bietet eFootball™ den Fans des Vereins ein detailliertes und tiefgehendes Erlebnis des Vereins in der virtuellen Welt. Eine virtuelle Welt, in der der Verein erfolgreich agiert, wie der zweite Platz in der eFootball™ Championship Pro in dieser Saison zeigt.



Naoki Morita, Präsident von Konami Digital Entertainment B.V.'s für Europa, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit dem FC Bayern. Die Partnerschaft mit einem der besten Fußballvereine Europas bietet KONAMI und dem Verein viele Möglichkeiten.



Die Partnerschaft in einer Zeit, in der der FC Bayern mehrere Titel gewonnen hat und Europameister geworden ist, war fantastisch, und wir können es kaum erwarten, auch in den kommenden Jahren spannende und aufregende Aktionen mit dem FC Bayern für seine und unsere Fans zu entwickeln."



Andreas Jung, Vorstandsmitglied des FC Bayern für Marketing: "Die Partnerschaft mit KONAMI ist für uns von großer Bedeutung, da dieser Markt stark wächst und besonders bei den jungen Fans beliebt ist. Wir lieben Fußball und diese Zusammenarbeit bietet die ideale Möglichkeit, mit unseren Fans auf der ganzen Welt virtuell zu spielen und alle auf diese Weise zu vernetzen. KONAMI heißt übersetzt 'kleine Welle' - und wir haben in den ersten Jahren unserer Partnerschaft bereits eine große Welle zusammen erzeugen können. Wir wollen weiter auf ihr surfen und freuen uns auf die Zukunft."

Quelle: Konami Digital Entertainment