Jetzt gibt es was auf die Ohren - in Forza Horizon 5 XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 13:30 Uhr

Was ist in einem Rennspiel wie Forza Horizon 5 wichtig? Klar, coole Strecken. Und eine fette Optik. Und ordentlich Geschwindigkeit auch. Was aber schnell übersehen oder besser überhört wird: die Motorensounds! Weil die mindestens genauso wichtig sind, wie der Rest, gibt es heute was auf die Ohren.

Nach einem Blogbeitrag konnten wir euch schon verraten, was uns alles in Forza Horizon 5 erwarten wird. Da wurde auch schon angerissen, dass neue Motorengeräusche geplant sind. Ebenfalls cool: Wir werden hörbare Upgrades an unseren Autos durchführen können - also zum Beispiel den Auspuff oder auch Teile des Motors selbst.

Heute haben wir einige Videos für euch, die das und vor allem auch den Aufwand dahinter verdeutlichen. Und falls ihr dann noch mehr erfahren wollt, schaut euch doch die ebenfalls eingebundene Episode 3 der Videoreihe Let’s ¡Go! an.

Forza Horizon 5 entführt uns nach Mexiko - und zwar schon am 09. November, auf dem PC, der Xbox One und der Xbox Series X/S kann dann richtig Gas gegeben werden.

Quelle: Playground Games