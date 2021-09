Inhalte der nächsten Multiplayer Tech Preview von Halo Infinite vorgestellt XBU TNT2808 am Do, 23.09.2021, 11:00 Uhr

Am Wochenende ist es wieder soweit, dann geht die Multiplayer Tech Preview von Halo Infinite in die nächste Runde - und am Wochenende drauf noch einmal. Im Fokus steht an diesem Wochenende der Arena-Multiplayer, das erste Oktoberwochenende wird Big Team Slayer-Matches ermöglichen.

Nebenbei wurden aber auch die Bots ein wenig überarbeitet, der Trainings-Modus wird spielbar sein und uns erwarten auch neue Maps. Falls ihr nicht an der Preview teilnehmen könnt oder wollt, könnt ihr euch all die Entwicklungen und Neuheiten im Early Look-Video von 343 Industries ansehen.

Quelle: 343 Industries