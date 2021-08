Infos zu den FUT Heroes in EA SPORTS FIFA 22 XBU MrHyde am Mo, 09.08.2021, 15:00 Uhr

Aus deutscher Sicht sind drei FUT Heroes in EA SPORTS FIFA 22 vertreten: Lars Ricken, Mario Gomez und Jürgen Kohler. Alle drei Spieler werden in EA SPORTS FIFA 22-Ultimate Team als Items spielbar sein und repräsentieren unvergessene Augenblicke, in denen Fußballer zu Fanlieblingen wurden. Bei einer Vorbestellung der FIFA 22 Ultimate Edition bis 11. August, erhalten Spieler ab 1. Dezember ein untauschbares FUT-Heroes-Spieler-Item. Die Ultimate Edition enthält außerdem bis zu 4 Tage Vorabzugriff, den Dual Entitlement-Anspruch, FIFA Points und mehr.

Lars Ricken – „Golden Boy“:

Ricken war einer der Schlüsselspieler im Finale der UEFA Champions League 1996/1997. Für Borussia Dortmund erzielt er 16 Sekunden nach seiner Einwechslung ein Tor und sicherte dem BVB damit den Titelgewinn. Bis heute ist es das schnellste Tor, das je ein Einwechselspieler in der Königsklasse erzielen konnte. Zusammen mit EA SPORTS FIFA kehrt Ricken ins Münchner Olympiastadion zurück und erinnert sich an den damaligen Triumph.

Mario Gomez – „El Torero“:

Mit über 200 Bundesliga-Toren bei einigen der größten Clubs galt Mario Gomez auf dem Höhepunkt seiner Karriere als echter Weltstar. Doch vor allem sein legendäres Tor, das dem VfB Stuttgart die dritte Bundesliga-Meisterschaft sicherte, machte ihn endgültig zum Vereinshelden.

Jürgen Kohler – „The Fußballgott“:

Er galt als einer der härtesten Defensivspieler der 90er-Jahre. Nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund begann die erfolgreichste Zeit in Jürgen Kohlers Karriere: Zwei Deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Supercups und den Gewinn der UEFA Champions League 1997 konnte der Abwehrspieler beim BVB feiern.

Quelle: EASports