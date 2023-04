Immortals of Aveum enthüllt sechs Minuten Gameplay XBU MrHyde am Fr, 21.04.2023, 10:30 Uhr

Electronic Arts und Ascendant Studios veröffentlichen mehr als sechs Minuten Gameplay zu Immortals of Aveum und gewähren Spielern im Rahmen des neuen Trailers einen umfassenden Blick auf den neuen Einzelspieler-Magie-Shooter aus der Ego-Perspektive.



Im Video kämpft Jak gegen die Streitkräfte von Rasharn und demonstriert das zauberbasierte Kampfsystem, in dem Spielende die drei verschiedenen Magietypen Kraft (Blau), Leben (Grün) und Chaos (Rot) kontrollieren. Mithilfe von Sigillen, Ringen und Totems kann das Gameplay an den bevorzugten Spielstil angepasst werden.

Quelle: Electronic Arts