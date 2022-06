High on Life ist Ballern im Rick and Morty-Stil XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 14:45 Uhr

Wenn der Macher von Rick and Morty, Justin Roiland, einen Shooter macht, dann bleibt kein Auge trocken. Und genau so wird es in High on Life kommen, in dem euch noch in diesem Jahr eure Knarren eine Frikadelle ans Ohr labern. Egal ob auf dem PC oder konsolenexklusiv auf der Xbox One und Xbox Series X/S, dank Xbox Game Pass-Integration ab dem ersten Tag sollte jeder mal reingucken.

Das sagen die Entwickler auf Xbox Wire zum Spiel:

Ich liebe es, an Spielen zu arbeiten, die ich selbst gerne spielen möchte. Das konnte ich nicht immer in jedem Studio tun, in dem ich gearbeitet habe. Aber die Zusammenarbeit mit dem Team von Squanch Games war in dieser Hinsicht wirklich großartig. Justin Roiland ("Rick and Morty", "Solar Opposites") hat unser Studio mitgegründet und wir haben seine einzigartigen Ideen für Spiele etwa im preisgekrönten Trover Saves the Universe und Accounting erlebt. Deshalb freuen wir uns sehr, Dir unser neuestes Spiel vorzustellen: High On Life. Es ist ein Ego-Shooter mit einem echten Sprung in die erste Comedy-Liga. Wir bieten Dir erstklassige Action, Kopfgeldjagd auf Außerirdische und große Welten, in denen Du Dich verlieren kannst.

Falls Du den Ankündigungstrailer zu High On Life auf dem Xbox & Bethesda Games Showcase noch nicht gesehen hast, schau ihn Dir schnell unten an.

Cool, oder?

Du hast es wahrscheinlich gerade schon gesehen, aber in High On Life bist du ein*e Kopfgeldjäger*in, der*die eine außerirdische Invasion auf der Erde aufhalten soll. Diese interstellaren Kartellfieslinge mopsen uns nicht nur unseren Kram – sie benutzen Menschen als Drogen. Lass das mal ein paar Sekunden auf Dich wirken. Als Drogen! Und jetzt kommst Du ins Spiel (hihi).

Wenn die Knarre ne große Klappe hat

Du kannst ein ganzes Arsenal an Sci-Fi-Waffen erwerben. Aber Achtung: Die Waffen in High On Life sind empfindungsfähige Lebensformen von einem anderen Planeten. Sie haben ihre eigenen, niedlichen Gesichter und können sprechen. Und sie reden nicht nur einfach so vor sich hin. Deine Gewehrgefährten haben eigene Persönlichkeiten und kommentieren, was Du so treibst. Ihre Gedanken und Meinungen sind sogar ein wichtiger Teil der Geschichte. Jede Waffe hat einzigartige Spezialfähigkeiten und Spieler*innen werden belohnt, wenn sie lernen, wann sie welche Waffen am besten ein- und auswechseln.

Du reist zu verschiedenen Planeten, auf denen Du seltsame Aliens triffst, wertvolle Ressourcen findest und furchterregende Feinde jagst. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel über die einzelnen Orte verraten, denn ein großer Teil des Spaßes besteht darin, dass man nicht weiß, was einen erwartet. Ich verrate nur so viel, dass Fans der "Interdimensional Cable"-Folgen von “Rick and Morty” High On Life bestimmt aufmerksam verfolgen werden.

Wir haben hart an High On Life gearbeitet und sind stolz darauf, dass es zwei unserer größten Ziele erreicht hat. Erstens wollen wir lustige Spiele entwickeln, die Dich verblüffen. Wir wollen nicht nur Witze erzählen; sie sollen Dich immer wieder überraschen. Es ist auch wichtig, dass unsere Spiele super viel Spaß machen und nicht mit einem Haufen Unsinn vollgestopft sind. Also, nicht mit langweiligem Unsinn. Dies ist unser erster Ego-Shooter, und wir sind stolz darauf, wie er sich spielt. Es ist kein mittelmäßiges Spiel mit tollen Witzen. High On Life ist ein großartiger Shooter, der total witzig und schräg ist.

High On Life erscheint noch in diesem Jahr auf Xbox Serie X|S. Danke, dass Du bis hierher gelesen hast. Du hast es wirklich geschafft. Fleißsternchen aus der Redaktion!

Quelle: Microsoft