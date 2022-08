Der Shooter High on Life wird verschoben XBU ringdrossel am Mo, 22.08.2022, 10:00 Uhr

Laut dem Studio Squanch Games wird der kommende Shooter High on Life etwas nach hinten verschoben. Damit erscheint das Spiel nicht mehr am 25.10.22, sondern am 13.12.22. Als Grund dafür wird das Polishing genannt, mit dem die Entwickler das bestmögliche Spiel abliefern wollen.

Quelle: Squanch Games