High on Life ist der größte Game Pass Launch 2022

Der Indie-Titel High on Life kommt bei den Spielern mächtig gut an. Laut Microsoft handelt es sich dabei um den erfolgreichsten Release Game Pass in 2022. Der durchgeknallte Shooter ist damit zugleich der größte 3rd Party-Launch der gesamten Game Pass-Historie. Wir gratulieren den Entwicklern dazu. Die Zahlen zeigen, dass es sich lohnt mal etwas Neues zu wagen. Weiter so!

High on Life has become the biggest Game Pass launch of 2022, the biggest 3rd party Game Pass launch in history, and the biggest single-player Game Pass launch ever! https://t.co/6bVcUPbEXz