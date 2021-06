Halo Infinite wird wohl volle Dolby-Unterstützung bieten XBU TNT2808 am Mi, 02.06.2021, 11:45 Uhr

Wieder eine News zu Dolby Atmos und Dolby Vision, wieder ein Eintrag, der kurz darauf gelöscht wurde. Genießt die News also mit einer gewissen Vorsicht, allerdings sind wir uns ziemlich sicher, dass es so auch kommen wird.

Aber worum geht es? Wie die Seite wccftech entdeckt hat, wird Halo Infinite vollständig die beiden Formate Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützen - und zwar sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC. Wir gehen jedoch davon aus, dass die älteren Xbox One-Konsolen beim Thema Dolby Vision eher leer ausgehen werden. Es wird aber spannend zu sehen, ob Dolby Vision das Bild des neuesten Halo-Ablegers deutlich verbessern kann.

Dolby Atmos hingegen sorgt für den räumlichen Klang. Auch auf Stereo-Headsets, wenn ihr euch die Dolby Access-App auf eure Konsole herunterladet. Gerade auf die Soundengine darf man in Halo Infinite gespannt sein. So soll sich Schall realistisch ausbreiten. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, schaut euch mal das Ask343-Video an, was wir euch hier in die News einbinden.

Quelle: wccftech.com