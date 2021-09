Halo Infinite Multiplayer: Der Preview-Termin steht fest

Der Zeitraum für die Beta vom Halo Infinite Multiplayer steht nun offiziell fest. Demnach wird die Preview vom 01.10.21 bis 03.10.21 stattfinden. Wie 343 Industries angibt, werden zudem noch mehr Spieler in dieser Runde eingeladen. Im Gegesatz zu vorher, muss man jetzt kein Halo Insider sein, sondern nur den Xbox Insider Hub nutzen. Als neuer Modus wird der "12v12 Big Team Battle Modus" mit an Bord sein.

Xbox Spartans!



Want to join in on this weekend's (Oct. 1-3) #HaloInfinite Multiplayer Tech Preview? You can download the build via the Xbox Insider Hub starting right now! Halo Insider or not, you can join on on the action. pic.twitter.com/Y8xw7vcl7N