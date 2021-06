Green Hell - ab sofort heißt es Überleben XBU TNT2808 am Do, 10.06.2021, 12:00 Uhr

Nachdem Green Hell nun schon seit mehreren Monaten auf dem PC und sogar seit ein paar Wochen auf der Nintendo Switch verfügbar war, ist es nun auch endlich auf der PlayStation 4 und der Xbox One soweit.

Zur Feier des Tages hat man uns einen Release Trailer spendiert. Der zeigt ganz schön, was euch in der grünen Hölle erwartet. Falls ihr zugreifen wollt, habt ihr für 24,99 € die Möglichkeit. Natürlich sind sämtliche Inhalte der PC-Version enthalten - inklusive dem beliebten Koop-Modus. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Erweiterung Spirits of Amazonia kostenlos das Spiel bereichern.

Eure Aufgabe im Spiel? Na, überleben, was sonst. Ihr müsst dabei craften, Essen jagen und euch ein Camp aufbauen. Verpackt ist das ganze in eine spannende Geschichte, die im Regenwald des Amazonas verfolgen könnt.

Zu den Hauptfeatures zählen:

Überlebe den Amazonas - Ressourcenmanagement, Basenbau, Crafting, Jagd, Wundinspektion, Management der geistigen Gesundheit und mehr. Green Hell testet permanent eure Überlebensfähigkeiten in den Ausläufern des Amazonas-Regenwaldes.

Story Modus - Wie kamt ihr hierher? Was ist mit euer Geliebten Mia geschehen? Wie könnt ihr entkommen? Wie überleben? Die Antworten auf all die Fragen bringen euch an den Rande des Verstands, während ihr neue und bereits bekannte Gebiete erkundet.

Überlebt GEMEINSAM - Bis zu vier Spieler können sich gemeinsam den Gefahren des Amazonas stellen. Egal ob Story oder Endlos Modus, freut euch darauf, Egel von den Gliedmaßen eurer Freunde zu entfernen - und mehr!

Und mehr! - Egal ob Custom Modi, Achievement-Jagd, das angehen einzigartiger Herausforderungen oder das Bauen der besten Waldhütte südlich des Äquators, Green Hell liefert eine tolle Erfahrung und wächst nur noch weiter mit der Zeit.

Quelle: Creepy Jar