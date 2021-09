Entwickler von Green Hell wendet sich in offenem Brief an Fans XBU TNT2808 am Mi, 22.09.2021, 10:30 Uhr

In einem offenen Brief hat Creepy Jar, Entwickler des Survival-Spiels Green Hell, sich an die Fans gewandt und Pläne für die Zukunft verraten. Für Konsolenfans bedeuten die vor allem eines: Wartezeit.

Wie man mitteilte, haben sich viele Spieler der Konsolenfassungen gemeldet und Feedback zu Fehlern, Bugs und Problemen hinterlassen. Dieses Feedback wurde gehört und man untersucht gerade die Quellen der Probleme - das Ziel sei eine hervorragende Spielerfahrung.

Die Verbesserungen sollen dann gleichzeitig mit den kostenlosen Erweiterungen, The Spirits of Amazonia Part 1 & 2, erscheinen. Allerdings: Weil die Probleme und Veränderungen so komplex sind, können keine konkreten Daten genannt werden.

Am Ende bedankt man sich noch für die Geduld, den Support und kündigt noch Part 3 von The Spirits of Amazonia an - vorerst aber für den PC und auch ohne konkretes Datum.

Quelle: Creepy Jar