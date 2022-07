Gleich zwei Stars zieren die NBA 2K23 WNBA Edition XBU TNT2808 am Mi, 06.07.2022, 18:45 Uhr

Mit Sue Bird und Diana Taurasi schaffen es gleich zwei Barrierenbrecherinnen auf das Cover der NBA 2K23 WNBA Edition. Leider wird diese Edition nur in den USA und Kanada bei GameStop verkauft, wir hoffen auf passenden Ersatz in Deutschland. Die offizielle Pressemeldung haben wird natürlich auch für euch:

Barrierenbrecherinnen am Ball: Sue Bird und Diana Taurasi auf dem exklusiven Cover der NBA 2K23 WNBA Edition

Das zweite Cover der Reihe mit Legenden der WNBA als exklusive GameStop-Edition, vorbestellbar ab 7. Juli

Gemeinsam mit Sue Bird und Diana Taurasi spendet NBA 2K $100.000 an Every Kid Sports zur Förderung des Basketballsports für Jugendliche

2K gab heute bekannt, dass Diana Taurasi von den Phoenix Mercury – zweifache MPV bei den Kia WNBA Finals, dreifacher WNBA Champion, All-Time Leading Scorer der WNBA und fünffache olympische Goldmedaillen-Gewinnerin – zusammen mit Sue Bird von den Seattle Storm – vierfacher WNBA Champion, dreizehnfacher WNBA All-Star, All-Time Assists Leader der WNBA und fünffache olympische Goldmedaillen-Gewinnerin – das Cover der NBA 2K23 WNBA Edition zieren wird. Die NBA 2K23 WNBA Edition, die exklusiv bei GameStop nur in den USA und Kanada erhältlich ist, ist das zweite Spiel in der Geschichte der NBA 2K-Reihe, auf dessen Cover WNBA-Athletinnen geehrt werden. Diana und Sue gesellen sich somit als aktuelle NBA 2K23 Cover-Athletinnen zu Michael Jordan; eine weitere wichtige Cover-Ankündigung folgt morgen.

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl zu sehen, wie dein harter Einsatz auf dem Cover eines Spiels wie NBA 2K23 gewürdigt wird", so Taurasi. "Es gibt so viele Kids, die davon träumen, Basketball-Profi zu werden. Jetzt können sie auch davon träumen, auf einem NBA 2K-Cover zu erscheinen, ob in der NBA oder WNBA."

"Die Reaktionen auf die erste WNBA Edition von NBA 2K im letzten Jahr waren überwältigend positiv und sind ein Zeugnis der wachsenden Bekanntheit und Beliebtheit von The W", erklärt Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei 2K. "Sue Bird und Diana Taurasi sind sowohl einzeln als auch im Team zu Basketball-Größen avanciert und haben ihren Status als zwei der besten Spielerinnen der Geschichte der WNBA in Stein gemeißelt."

Um das Engagement von Sue Bird und Diana Taurasi zu würdigen, die sich während ihrer gesamten Karriere für die Chancengleichheit von Frauen im Basketballsport eingesetzt haben, spendet NBA 2K gemeinsam mit den beiden WNBA-Stars $100.000 an Every Kid Sports und gibt jungen Mädchen die Möglichkeit, an landesweiten Basketball-Programmen teilzunehmen. Die Spende deckt die Anmeldegebühren für mehr als 550 Mädchen aus einkommensschwachen Familien ab und fördert so die Basketballjugend. Every Kid Sports ist eine nationale gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, Kindern in ihrer Freizeit den Zugang zum Jugendsport zu ermöglichen.

"Es ist einfach großartig, auf dem Cover eines Videospiels zu sein, das einen derartigen kulturellen Einfluss hat", freut sich Bird. "Und durch die Partnerschaft mit NBA 2K und Every Kid Sports können Diana und ich hunderten junger Mädchen in diesem Land die Türen zum Jugend-Basketball öffnen. Es ist eine Ehre, auf dem Cover zu sein, und eine noch größere Ehre, dass ich meine Bekanntheit nutzen kann, um Möglichkeiten für die nächste Generation zu schaffen."

"Die Partnerschaft mit 2K und den beiden Ausnahme-Athletinnen ist etwas ganz Besonderes für unsere Organisation", betont Natalie Hummel, Executive Director und Mitgründerin von Every Kid Sports. "Wir freuen uns sehr über ihre Unterstützung und ihren Einsatz für unsere Mission, die Einstiegshürden beim Jugend-Freizeitsport abzubauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam auf unser Ziel von mehr Chancengleichheit im Sport hinzuarbeiten, indem wir Mädchen aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme am Jugendsport ermöglichen."

Die NBA 2K23 WNBA Edition wird die WNBA-Trikots von Sue Bird und Diana Taurasi als Bonusinhalte im Spiel* beinhalten. Demnächst gibt es weitere Ankündigungen zu den Cover-Athlet*innen und den Preisen zum Start der Vorbestellungen am 7. Juli.

Quelle: 2K