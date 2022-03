Ghostbusters: Spirits Unleashed erscheint Ende des Jahres XBU MrHyde am Mi, 23.03.2022, 17:00 Uhr

Freunde der gepflegten Geisterjagd dürfen sich auf Ghostbusters: Spirits Unleashed freuen. Das Spiel wird Ende des Jahres für PC via Epic Games Store, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X|S und One erscheinen. Gemeinsam mit Freunden online oder solo können die Ghostbusters in 4-gegen-1-Matches antreten und versuchen, den Geist vom Spuken abzuhalten. Alternativ kann auch als Geist gespielt werden. Neben ikonischen Locations wie der Feuerwache, gibt es auch neue Umgebungen zu erkunden. Zudem können die Spieler alte und neue Freunde wie Dan Aykroyds Ray Stantz und Winston Zeddemore, gesprochen von Ernie Hudson, treffen.



Die weiteren Infos:



Ausgerüstet mit Protonenrucksack, Geisterfalle und dem nützlichen P.K.E. Meter, machen sich vier mutige Ghostbusters auf die Jagd nach einem bösartigen Geist, der öffentliche Orte terrorisiert. Durch gute Zusammenarbeit können sie den Geist finden, den schleimigen Gegner mit den Strömen des Partikelwerfer festsetzen und im richtigen Moment mit der Falle zuschlagen. Sie müssen die Bürger ruhig halten und den Geist einfangen, bevor die Umgebung zu gespenstisch wird.



Als Geist haben die Spieler die Aufgabe, nichtsahnende Bürger an verschiedenen Orten zu erschrecken. Der Geist hat natürlich keine Angst vor den Ghostbusters, denn er kann fliegen und zwischen den Rifts teleportieren. Wenn sie sich in Objekten verstecken, können sie an den Jägern vorbeischleichen und Passanten erschrecken. Sollte das nicht reichen, können Schleim und gespenstische Lakaien helfen. Es gibt die Wahl zwischen verschiedenen Geistern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die dabei helfen, jede Location vollständig dem Spuk verfallen zu lassen.



Vor jedem Gefecht kann in der ikonischen Feuerwache das Aussehen des Ghostbusters oder des Geists festgelegt und Fähigkeiten und Ausrüstung upgegradet werden. Außerdem kann auch etwas mit dem Partikelwerfer und seinen Modifikationen geübt werden. Winston Zeddemore, gesprochen von Ernie Hudson, verteilt dort Missionen und alte und neue Freunde wie Dan Aykroyds Ray Stantz geben Wissen aus „Ray’s Occult Books“ weiter.



Dank einem Crossplatform-Multiplayer können sich Ghostbusters zusammenschließen, egal ob sie auf PC, PlayStation 4 und 5 oder Xbox Series X|S und One spielen. KI-Mitspieler können helfen, Gefechte aufzufüllen und machen auch das Einzelspiel offline möglich.



„Ghostbusters ist eine der beliebtesten Marken der Welt, daher ziehen wir alle Register, um etwas Besonderes zu schaffen, das für die bunte Fangemeinde zugänglich ist“, sagt Charles Brungardt, CEO von IllFonic. “Falls ihr die Filme oder asymmetrische Multiplayer-Spiele mögt, ist dieses Spiel für euch gemacht.“

Quelle: IllFonic