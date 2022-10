Ghostbusters: Spirits Unleashed ab sofort verfügbar XBU MrHyde am Mi, 19.10.2022, 15:45 Uhr

Ab sofort ist Ghostbusters: Spirits Unleashed, das übernatürliche 4-gegen-1-Actionspiel von IllFonic, erhältlich. Das Spiel kommt mit vollem Crossplay auf PC via Epic Games Store, PlayStation und Xbox für 39,99 Euro.



In Ghostbusters: Spirits Unleashed öffnen Ray und Winston die Tore der Feuerwache und heißen eine neue Generation an Ghostbusters willkommen. Das asymmetrische Versteckspiel lässt Spieler entweder als Teammitglied der neuen Ghostbusters oder als einzelnen Geist spielen; entweder mit bis zu vier Freunden oder solo. Es gibt auch einen Offline-Einzelspielermodus mit KI-Mitspielern. Die mit Cutscenes gespickte Story entfaltet sich, je weiter die Spieler fortschreiten. Egal ob als Jäger oder Gejagter, das Spiel ist leicht zu erlernen und spaßig zu meistern.



Die ikonische Ausrüstung wie Protonenpacks, PKE-Meter und Geisterfallen, die Fans erwarten und Neulinge spaßig finden können, sind in Ghostbusters: Spirits Unleashed ebenfalls dabei. Auch der Hub des Spiels, die Feuerwache und Ray’s Occult Books, wird vielen Fans bekannt vorkommen. Hier können Spieler ihre Missionen auswählen, Charaktere anpassen, mit ihren Protonenpacks üben und die Gegend erkunden. Die originalen Schauspieler sind in ihren Rollen als Ray Stantz und Winston Zeddemore und einigen Freunden ebenfalls zurück.



Als Ghostbuster – Als einer von vier mit Protonenpacks bewaffneten Ghostbusters versuchen die Spieler einen Geist zu fangen, der einzigartige Locations unsicher macht. Mit dem PKE-Meter werden Rifts aufgespürt, die als Spawning-Punkt des Geistes dienen, um sie mit dem Partikelwerfer zu zerstören, bevor der Geist seinen Spuk vollendet. Mit dem Spielfortschritt werden auch neue Cosmetics und Upgrades für Ghostbusters und Geister freigeschaltet, die das Spielerlebnis noch erweitern. Somit haben Fans ein immersives Erlebnis und können ihre Ghostbuster-Träume voll ausleben.



Als Geist – Geister haben viele Fähigkeiten zur Verfügung, wie Schleimen, Besitzergreifung von Gegenständen und mehr. So wird der Spuk in den verschiedenen Orten zum großen Spaß. Es gibt bis zu fünf Geister mit einzigartigen Talenten, ultimativen Fähigkeiten und gehorsamen Minions, die auf Ektoplasma angewiesen sind. Die Spieler fliegen durch öffentliche Orte und ergreifen Besitz von jeder Menge Objekte, um den Ghostbusters aus dem Weg zu gehen. Sie erschrecken Zivilisten, bis diese fliehen, spielen den Ghostbusters Streiche und verstecken ihre Rifts, um einen sicheren Spawn-Punkt zu haben, sollten sie gefangen werden.



Locations – Es gibt viele unterschiedliche Locations, wie ein Museum, eine Winterhütte, ein Schiff, ein Gefängnis und eine Brauerei. Spieler können Herausforderungen bestehen, ihren Geist oder Ghostbuster anpassen und versteckte Pilze und Schimmel finden, um mehr Objekte freizuschalten.



Je mehr Fans spielen, desto mehr tauchen sie in die Geschichte ein. Die Spieler müssen die Wünsche von Ray Stantz und Winston Zeddemore erfüllen, um Cutscenes freizuschalten, die zu einem spannenden Finale führen. Ghostbusters: Spirits Unleashed ist ein Multiplayertitel, der noch mehr zu bieten hat.

Quelle: IllFonic, Inc.