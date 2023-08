Ghostbusters: Spirits Unleashed erhält dritten kostenlosen DLC XBU MrHyde am Mi, 02.08.2023, 22:15 Uhr

Ghostbusters: Spirits Unleashed erhält am 1. August einen dritten DLC. Der kostenlose DLC ist für alle Besitzer des Spiels auf PC/Epic Games Store, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar. Seit dem 1. August ist die digitale Version von Ghostbusters: Spirits Unleashed zudem für nur noch 19,99€ erhältlich.



Der dritte DLC steckt voller spannender Inhalte. Die neue Map wird besonders Fans von Live-Musik und Clubbing ansprechen: Die Karte bietet eine spaßige Mischung aus offenen Gebieten, kleiner Vertikalität und verbindenden Gängen. Wer weiß schon, was hinter der nächsten Ecke lauert? Könnte es die neue Geisterart sein? Der Watcher ist eine groteske und flüchtige kleine Kreatur. Wenn die Ghostbuster-Fans einen genaueren Blick auf sie werfen, können sie die „Käfer-äugigen“ Geister aus dem Franchise wiedererkennen. Außerdem gibt es neue Outfits und Quality-of-Life-Updates.

Quelle: IllFonic, Inc.