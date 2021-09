Gerücht: Befindet sich Alan Wake 2 bereits in Entwicklung? XBU ringdrossel am Di, 14.09.2021, 09:45 Uhr

Wie Jeff Grubb von Venturebeat angeblich erfahren haben will, befindet sich das Actionspiel Alan Wake 2 bei Remedy Entertainment bereits in Entwicklung. Dies gab er gegenüber dem Magazin Giant Bomb an. Zuletzt erfuhren wir, dass das Spiel auf jeden Fall entwickelt werden wird. Wann ist allerdings noch ungeklärt.

Es gibt allerdings von Remedy keinerlei Bestätigung oder einen offiziellen Hinweis auf die laufende Entwicklung. Von daher ist diese Info zunächst einmal mit Vorsicht zu genießen.

Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Quelle: Venturebeat / Giant Bomb