Alan Wake 2 wird mit Performance Modus ausgeliefert

Bislang liegt die Bildrate auf den Konsolen bei 30 fps. Nun gibt Communications Director Thomas Puha von Remedy an, dass ein Performance Modus ebenfalls Teil des kommenden Horror-Action-Spiels Alan Wake 2 sein wird. Wie die Bildrate dadurch dann gedreht werden kann, ist bislang allerdings noch unklar.

I’m glad to say that Alan Wake 2 will have a Performance mode on PS5 and Xbox Series X. The game has been built from the beginning as a 30fps experience focusing on visuals and ambiance, but somehow we have managed to include a solid Performance mode. We’ll talk details later.