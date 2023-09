Alan Wake 2: Entwickler präsentieren neues Behind The Scenes-Video XBU ringdrossel am Fr, 01.09.2023, 09:30 Uhr

Die Jungs von Remedy Entertainment haben ein neues Behind The Scenes Video zum kommenden Shooter Alan Wake 2 veröffentlicht. In dem Video werden die Entwickler im Interview zu dem kreativen Prozess befragt und man erfährt mehr über die Orte Orten Pacific Northwest und the Dark Place im Spiel.

Quelle: Epic Games