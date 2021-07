Gelegenheit macht diese Woche in Red Dead Online Diebe XBU TNT2808 am Mi, 28.07.2021, 09:30 Uhr

In dieser Woche wartet mit "Die Glut des Ostens" ein neuer Teil der Blood Money-Missionsreihe "Die Juwelen des Westens" in Red Dead Online auf uns. Und im Hafen von St. Denis können wir in einem dreiteiligen Verbrechen lukrative Ziele ausrauben.

Das erwartet euch in dieser Woche:

Keine Gebühren fürs Errichten eures Lagers

eures Lagers Neue Rabatte : 40 % auf Lagerhunde, Standard-Outfits, alle Lagerstile, Ponchos und sämtliche Kleidungsstücke, Amulette, und Ausrüstung bei Gus, 30 % auf alle Repetiergewehre, auf den Navy-Revolver, das Varmint-Gewehr, verbesserte Rollen-Sättel und Satteltaschen sowie auf den Kopfgeldjägerwagen

: 40 % auf Lagerhunde, Standard-Outfits, alle Lagerstile, Ponchos und sämtliche Kleidungsstücke, Amulette, und Ausrüstung bei Gus, 30 % auf alle Repetiergewehre, auf den Navy-Revolver, das Varmint-Gewehr, verbesserte Rollen-Sättel und Satteltaschen sowie auf den Kopfgeldjägerwagen 5 Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch

auf den Schlachttisch Der Quick-Draw-Club #1 ist weiterhin verfügbar und bietet Belohnungen über 25 Ränge hinweg. Wer alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs erwirbt, erhält den Halloween-Pass #2 kostenlos

ist weiterhin verfügbar und bietet Belohnungen über 25 Ränge hinweg. Wer alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs erwirbt, erhält den Halloween-Pass #2 kostenlos Prime-Gaming-Vorteile : Alle, die ihr Konto vor dem 2. August mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten Gutscheine für einen kostenlosen Sattel (bis 200 RDO$), 2 kostenlose Schatzkarten und ein Angebot für 40 % Rabatt auf den Schnellreiseposten

: Alle, die ihr Konto vor dem 2. August mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten Gutscheine für einen kostenlosen Sattel (bis 200 RDO$), 2 kostenlose Schatzkarten und ein Angebot für 40 % Rabatt auf den Schnellreiseposten Neue Gelegenheiten-Mission : Die Glut des Ostens, ein makelloser Rubin, der irgendwo in Annesburg sicher verwahrt wird. Wer die Gelegenheit auf schonungsloser Schwierigkeitsstufe abschließt, schaltet außerdem die Annesburg-Kappe zum Kauf bei Madam Nazar frei

: Die Glut des Ostens, ein makelloser Rubin, der irgendwo in Annesburg sicher verwahrt wird. Wer die Gelegenheit auf schonungsloser Schwierigkeitsstufe abschließt, schaltet außerdem die Annesburg-Kappe zum Kauf bei Madam Nazar frei Neues dreiteiliges Verbrechen: Der Hafenvertrag lässt euch ein Seefrachtunternehmen ausnehmen

Durchsucht Annesburg nach der Glut des Ostens

Und: ein neues Auftragsverbrechen und mehr in dieser Woche in Red Dead Online

Einige Quellen berichten von Gerüchten über einen betörenden, makellosen Rubin, der als "Die Glut des Ostens" bekannt ist und irgendwo in Annesburg sicher aufbewahrt sein soll. Es heißt, dass die örtlichen Sheriffs mit dem Vorarbeiter der Mine unter einer Decke stecken sollen. Möglicherweise könnt ihr zusätzliche Informationen enthüllen, wenn ihr die Ruhe bewahrt. Natürlich habt ihr aber alle Freiheiten, so vorzugehen, wie ihr es für richtig haltet.

Sollte es euch bis zum 2. August gelingen, das Juwel zu finden und euren Auftraggebern auszuhändigen, erhaltet ihr einen Gutschein für ein kostenloses Zweitholster. Wenn ihr die Gelegenheit auf schonungsloser Schwierigkeitsstufe abschließt, schaltet ihr außerdem die Annesburg-Kappe zum Kauf bei Madam Nazar frei.

Der Hafenvertrag

Besiegelt euren Ruf als Verbündete der Gesetzlosen in Der Hafenvertrag, einem neuen Verbrechen mit drei Missionen, das ab sofort über euren Blutgeldkontakt verfügbar ist. Helft dabei, ein paar offene Probleme zu lösen, bevor ihr ein Seefrachtunternehmen in Saint Denis genau dort trefft, wo es am meisten schmerzt. Ihr solltet auf jeden Fall bereit sein, euch die Hände schmutzig zu machen.

Der Quick-Draw-Club #1

Schaltet durch euren Fortschritt im Quick-Draw-Club #1 die Whitchurch-Variante des Cattleman-Revolvers sowie weitere Belohnungen über 25 Ränge frei. Wenn ihr den Quick-Draw-Club #1 kauft, werden unmittelbar alle Gegenstände bis zu eurem aktuellen Rang im "Wheeler, Rawson & Co."-Club freigeschaltet. Und wenn ihr alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs kauft, erhaltet ihr den Halloween-Pass #2 kostenlos.

Kein Kosten für Errichten des Lagers

Lasst euch in dieser Woche einfach vom Wind treiben, packt eure Sachen zusammen und sucht euch einen neuen Platz – der Umzug eures Lagers ist nämlich kostenlos.

Rabatte

Zukünftige Händler sparen in dieser Woche fünf Goldbarren beim Kauf des Schlachttischs. Außerdem ist es in dieser Woche günstiger, sich neu zu kleiden und gut auszusehen: Schneider gewähren 40 % Rabatt auf alle Standard-Outfits (nicht rollenspezifisch), Büchsenmacher bieten 30 % auf alle Repetiergewehre an.

Keine Kosten fürs Errichten eures Lagers

30 % auf verbesserte Rollen-Sättel und Satteltaschen

30 % den Kopfgeldjägerwagen

30 % das Varmint-Gewehr

30 % auf den Navy-Revolver

40 % auf Lagerhunde

40 % auf Lagerstile

40 % auf Bekleidung, Amulette und Ausrüstung bei Gus

40 % auf Ponchos

Quelle: Rockstar Games