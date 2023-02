Red Dead Online lockt mit Boni zum Valentinstag XBU ringdrossel am Mi, 01.02.2023, 10:30 Uhr

In Red Dead Online, welches Teil von Red Dead Remption 2 ist, kommen diesen Monat romantische Gefühle auf mit zahlreichen Events passend zum Valentinstag. Unter anderem erhaltet ihr fünf Schokoladentafeln, eine Flasche Brandy und die pinken und schwarzen Oakley-Stiefel, wenn ihr am 14. Februar spielt.

Alle, die ein wenig Liebe verbreiten, indem sie andere Spieler mit Emotes grüßen, erhalten ein Angebot über 50 % auf Rollengegenstände der Stufen "etabliert" oder "anerkannt".

Die Highlights im Februar:

3x RDO$, Gold und XP für Hardcore-Telegramm-Missionen

2x RDO$, Gold und XP für Handelsweg und für die Blutgeldgelegenheit "Glut des Ostens"

2x Gold und XP in Call to Arms

2x RDO$, Gold und XP in Free Roam Missionen und 30 % mehr XP für alle, die mit einem Trupp an Free Roam Events und Kopfgeldjagden teilnehmen

Boni zum Valentinstag: fünf Schokoladentafeln, eine Flasche Brandy, die pinken und schwarzen Oakley-Stiefel und ein Angebot über 50 % auf Rollengegenstände der Stufen "etabliert" oder "anerkannt" fürs Grüßen anderer Spieler mit einem Emote – all das, wenn ihr am Valentinstag spielt

Dreifache RDO$ und XP für präsentierte Serien

Alle Gebühren für permanente Trupps entfallen

Das Community-Outfit des Monats, inspiriert von BreadBoxin auf Reddit und bestehend aus: dem Inkstone-Hut, der Jägerjacke, dem Alltagshemd (männliche Spielfigur) oder der Winford-Hemdbluse (weibliche Spielfigur), der opulenten Weste, den Schützenhandschuhen, der Cabrera-Hose, den Holzfällerstiefeln, den Gerden-Kupfersporen und einem Halstuch

Zeitlich limitierte Bekleidung: die Concho-Hose in silber und die roten Waldlandhandschuhe

Rabatte: 30 % auf Kladruber und Rennpferde, Lagerhunde und Lagerstile, 40 % auf Sättel und verbesserte Sättel, Revolver, Hochgeschwindigkeitsmunition sowie 50 % auf Hosen und Röcke

Die präsentierten Serien im Februar:

31.01. – 06.02.: Team-Serie: Hostile Territory, Name Your Weapon, Plunder und Team-Shootout

07.02. – 13.02.: Rennserie: Rennen, offene Rennen, Zielrennen und offene Zielrennen

14.02. – 20.02.: Pfeil-und-Bogen-Serie: Make it Count und Zielrennen

21.02. – 27.02.: Public-Enemy-Serie (Hardcore)

Prime Gaming: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpft, erhält fünf Goldbarren, und bis 6. März außerdem rote Rulfo-Stiefel, einen schwarzen Marshall-Mantel und ein Angebot über 40 % auf ein Luxuslagerfeuer.



Außerdem erwarten euch folgende Boni:

Wöchentliche Boni:

31.01. – 06.02.: Spielt in dieser Woche mit einem permanenten Trupp und erhaltet den schwarzen Tiltham-Hut

07.02. – 13.02.: Spielt in dieser Woche Call to Arms mit einem permanenten Trupp und erhaltet die rote Variante der Daventry-Jacke

14.02. – 27.02.: Schließt in dieser Woche eine Blutgeldgelegenheit mit einem permanenten Trupp ab und erhaltet eine silberne Concho-Hose

21.02. – 27.02.: Spielt in dieser Woche mit einem permanenten Trupp und erhaltet die roten Waldlandhandschuhen

Monatsbelohnungen:

Schließt "Von Trauer zerstört ab" und erhaltet ein Angebot über 50 % auf ein Lagerzelt

Stellt einen Gegenstand am Lagerfeuer her und erhalte ein Angebot über 40 % auf den Schnellreiseposten

Landet in einem beliebigen Rennen unter den Top 3 und erhaltet das Emote "Dezentes Winken"

Quelle: RockstarGames