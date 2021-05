Games with Gold: Spiele für Juni bekanntgegeben Amortis am Mi, 26.05.2021, 20:30 Uhr

Im Juni 2021 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich. Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X|S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielst.

The King’s Bird

In The King’s Bird gehen präzise Sprünge und Physik-basiertes Gleiten nahtlos ineinander über. Auf Deiner Reise entdeckst Du fünf einzigartige Welten voller Lebensfreude und farbenfroher Silhouetten – inspiriert von den uralten Kulturen der Maya, Südostasiens und Roms. Gleite durch die Lüfte, springe über antike Ruinen und erlange Deine Freiheit.

The King’s Bird ist vom 1. bis 30. Juni auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.



Shadows: Awakening

In diesem isometrischen Rollenspiel mit taktisch herausfordernden Echtzeitkämpfen übernimmst Du die Kontrolle des Devourers – einem aus der Schattenwelt herbeigerufenen Dämonen, der die Seelen längst verstorbener Held*innen verschlingt. Du begibst Dich auf eine abenteuerliche Reise mit herausforderndem Gameplay, einer fesselnden Geschichte und umwerfender Grafik. Wirst Du die zahllosen Gefahren des Heretic Kingdoms überwinden und Deine Aufgabe erfüllen?

Shadows: Awakening ist vom 16. Juni bis 15. Juli auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.



NEOGEO Battle Coliseum

In diesem klassischen Versus-Fighter treten die beliebtesten Held*innen der NeoGeo-Ära in einer einmaligen Zusammenstellung zum packenden Schlagabtausch an. Gekämpft wird in 2er-Teams, wobei stets nur je eine Figur im Ring steht, sich aber für spektakuläre Team-Angriffe die Unterstützung des zweiten Charakters holt. Mit über 40 Akteur*innen aus den kultigsten Arcade-Games lässt Du die goldene Zeit der Spielautomaten der 90er Jahre wiederaufleben.

NEOGEO Battle Coliseum ist vom 1. bis 15. Juni auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.



Injustice: Gods Among Us

Kultfiguren wie Batman, The Flash, Superman oder Wonder Woman kennen in diesem Titel keine Gnade. In Injustice: Gods Among Us schicken die Mortal Kombat-Entwickler*innen die berühmtesten DC Comic-Figuren in die Arena. Wähle Deine Heldenfigur auf Schauplätzen wie der Bat-Höhle und stelle Dich dem Kampf.

Injustice: Gods Among Us ist vom 16. bis zum 30. Juni auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Quelle: