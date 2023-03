Das sind die Games with Gold-Spiele für April 2023 XBU ringdrossel am Fr, 31.03.2023, 10:15 Uhr

Wie der Redmonder Konzern bekannt gibt, erhalten Xbox Live Gold-Mitglieder im April 2023 die beiden Titel Out of Space: Couch Edition und Peaky Blinders: Mastermind. Wir haben die genauen Zeiträume der Verfügbarkeit für euch in die News gepackt.

Games with Gold im April 2023:

Out of Space: Couch Edition (01.03.23 - 30.04.23)

Peaky Blinders: Mastermind (16.04.23 - 15.05.23)

Quelle: Microsoft