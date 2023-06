Das sind die Games with Gold-Spiele im Juli 2023 XBU ringdrossel am Fr, 30.06.2023, 10:30 Uhr

Auch im Juli diesen Jahres gibt es wieder zweit neue Spiele im Rahmen der Xbox Gold-Mitgliedschaft. Xbox Ultimate-Mitglieder profitieren ebenfalls. Es handelt sich dabei um die Titel Darkwood und When Past was Around.

Darkwood (14,99 Euro, UVP): Verfügbar vom 1. bis zum 31. Juli

When the Past was Around (8,49 Euro, UVP): Verfügbar vom 16. Juli bis zum 15. August

Darkwood

Erkunde bei Tag, überlebe bei Nacht. Darkwood ist ein Survival-Horror-Spiel der anderen Art, das Spannung durch eine sich langsam aufbauende Atmosphäre erzeugt, ohne sich auf plötzliche Schreckmomente zu verlassen. Nutze das Tageslicht, um die offene Welt der verdorbenen Wälder zu erkunden, sammle Waffen und Materialien und bereite Dich auf die Nacht vor. Sobald die Sonne untergeht, solltest Du Dich in einem Versteck verschanzen, umgeben von so vielen Fallen und Barrieren wie möglich! Denn sobald die Kreaturen in der Dunkelheit auftauchen, hast du nur zwei Möglichkeiten: hoffen, dass Du nicht entdeckt wirst – oder kämpfen bis zum bitteren Ende. Viel Glück dabei, die Nacht unversehrt zu überstehen.

When the Past was Around

Erlebe die herzerwärmende und bittersüße Liebesgeschichte von Eda und Owl. Löse die Rätsel in einem wunderschön gestalteten Point-and-Click-Abenteuer mit handgezeichneter Kunst und magischer Musik, die Dich tagelang begleiten wird. When the Past was Around ist ein beruhigendes, meditatives Spiel, das über Liebe und Verlust in einer surrealen Welt nachdenkt, die aus zusammenhanglosen Räumen aus Erinnerung und Zeit besteht.

Quelle: Microsoft