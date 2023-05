Die Games with Gold Spiele im Juni 2023 XBU MrHyde am Mi, 31.05.2023, 21:35 Uhr

Im Juni 2023 warten im Rahmen der Games with Gold wieder zwei tolle kostenlose Spiele auf euch auf Xbox Series X|S und Xbox One. Von den Games with Gold profitierst Du auch, wenn Du Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bist. Das sind die Spiele:

Adios (17,99 Euro UVP): Verfügbar vom 1. bis zum 30. Juni

The Vale: Shadow of the Crown (19,99 Euro UVP): Verfügbar vom 16. Juni bis zum 15. Juli

Adios

Eine Entscheidung kann alles verändern. Du schlüpfst in die Rolle eines Schweinebauers, der nicht länger Leichen für die Mafia entsorgen will. Es folgt eine Diskussion zwischen Dir und einem Auftragsmörder, der Dich tötet, sofern Du Deine Entscheidung nicht revidierst. Adios ist ein filmisches Spiel aus der Ego-Perspektive über das Fällen einer schwerwiegenden Entscheidung. Wirst Du dem Verbrechen auf Nimmerwiedersehen sagen können oder wirst Du nur noch tiefer in den mafiösen Sumpf gezogen? Finde es jetzt heraus!

The Vale: Shadow of the Crown

Schließe Deine Augen und höre einfach zu. The Vale: Shadow of the Crown ist ein einzigartiges Abenteuer, das Sound und haptisches Controller-Feedback zu einem audiobasierten Abenteuer verwebt. Überwinde die Barrieren zwischen Dir als Spieler*in und Deinem Charakter, wenn Du den Atem von Feind*innen, das Knirschen von Schritten oder das Klirren von Waffen hörst. Die Kämpfe sind intensiv und ganz anders als in anderen Action- oder Fantasy-Spielen.

Quelle: Microsoft