Fuser schmeißt im August die Block Party

Jeden Donnerstag in diesem August beschert euch die Block Party in Fuser einen kostenlosen DLC im Diamond Shop. Passenderweise startet in zwei Tagen auch der Diamantenrausch, der euch weitere Inhalte beschert.

Bei den neuen kostenlosen DLCs im Diamond Shop, die es jeden Donnerstag geben wird, handelt es sich um Pakete mit einer Vielzahl neuer Songs, die mit Diamanten erworben werden können. Passend dazu wird es vom 06. bis 16. August zudem einen Diamantenrausch geben, bei dem alle die doppelte Menge an Diamanten erhalten können.

Während des Diamantenrausches wird der Diamond Shop mehrmals pro Woche aktualisiert, mit neuen und bekannten Artikeln für den eigenen DJ-Avatar oder Look für die Bühne und mit neuen Songs oder Instrumenten zum Mixen. Ein regelmäßiger Blick in den Shop lohnt sich aber nicht nur für die neuen Gegenstände, sondern auch deswegen, weil im Zeitraum des Diamantenrausches alle erhältlichen Gegenstände zum halben Preis verfügbar sind.

FUSER ist die nächste Evolution interaktiver Musikspiele und fordert euch heraus, Elemente aus den Songs von den weltbesten Künstlern miteinander zu kombinieren und eigene Mixe von Beats, Instrumentals, Vocals und elektronischen Elementen aus über 100 Songs erschaffen. Eine Demo ist für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Quelle: NCSOFT