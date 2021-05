FUSER ist nun günstiger zu haben XBU MrHyde am Do, 20.05.2021, 14:00 Uhr

Das Musik-Mixing-Game FUSER ist im Preis gesenkt worden und kostet in der Standard-Edition des Spiels nur noch 39,99 Euro. Zudem wird es bald einen neuen Spielmodus geben:



„FUSER gibt den Spielern die Möglichkeit die eigene Kreativität auszuleben, in dem sie mit einigen der besten Songs weltbekannter Interpreten eigene Mixes kreieren“, so Kendall Boyd, Head of Marketing. „Mit dem schon bald erscheinenden Headliner Spotlight Update, erhält FUSER einen neuen Spielmodus, der die Spieler ins Rampenlicht vor über 250 Freunden und Fans rückt.“

Quelle: NCSOFT