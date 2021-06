Freies Herumstreunen wird diese Woche in Red Dead Online belohnt XBU TNT2808 am Do, 17.06.2021, 13:00 Uhr

In Red Dead Online wird jede Woche etwas anderes besonders belohnt - in dieser Woche winken Rollenboni und -belohnen für euch, wenn ihr im Grenzland einer Tätigkeit nachgeht. Insbesondere Händler und Schwarzbrenner profitieren in dieser Woche besonders, da sie mittels Login-Boni ihre Geschäfte so richtig ankurbeln können.

Was euch noch so in dieser Woche erwartet? Entnehmt der Mittelung von Rockstar:

Rang-Belohnungen : Wer in allen fünf Rollen Rang 20 erreicht hat, erhält ein Angebot über 50 % Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt" und einen Gutschein für 5000 XP

: Wer in allen fünf Rollen Rang 20 erreicht hat, erhält ein Angebot über 50 % Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt" und einen Gutschein für 5000 XP Rangaufstiegsboni : Wer in einer beliebigen Rolle mindestens fünf Ränge aufsteigt, erhält 2000 XP und ein Angebot über 30 % Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt"

: Wer in einer beliebigen Rolle mindestens fünf Ränge aufsteigt, erhält 2000 XP und ein Angebot über 30 % Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen "Etabliert" oder "Anerkannt" Boni für Spieler unter Rang 10 : ein Angebot über 30 % Rabatt auf einen beliebigen Rollengegenstand der Stufe "Angehend" oder "Aufstrebend"

: ein Angebot über 30 % Rabatt auf einen beliebigen Rollengegenstand der Stufe "Angehend" oder "Aufstrebend" Doppelte RDO$ & Rollen-XP in allen rollenspezifischen Free Roam Events wie Verbrecherjagd, Tag der Abrechnung, Bergung, Kondor-Ei, Handelsroute, Wilde Tiere markieren und weiteren

in allen rollenspezifischen Free Roam Events wie Verbrecherjagd, Tag der Abrechnung, Bergung, Kondor-Ei, Handelsroute, Wilde Tiere markieren und weiteren Doppelte Rollen-XP in allen Verkaufsmissionen für Händler und Schwarzbrenner

in allen Verkaufsmissionen für Händler und Schwarzbrenner Login-Boni : 2 Gutscheine für je 25 Händlerwaren für Händler und 5 Gutscheine für Maische-Nachfüllungen für Schwarzbrenner

: 2 Gutscheine für je 25 Händlerwaren für Händler und 5 Gutscheine für Maische-Nachfüllungen für Schwarzbrenner Neue Rabatte : 40 % auf Händlerwagen, Broschüren zur Herstellung von Tonika, Arbeitspferde und das Wildnislager bei Harriet Davenport sowie 30 % auf alle Hosen, Röcke und Stiefel

: 40 % auf Händlerwagen, Broschüren zur Herstellung von Tonika, Arbeitspferde und das Wildnislager bei Harriet Davenport sowie 30 % auf alle Hosen, Röcke und Stiefel Die Umzugskosten für die Schwarzbrennerei entfallen bis zum 21. Juni

bis zum 21. Juni Fortlaufende Prime-Gaming-Vorteile: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 5. Juli mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für ein kostenloses Emote sowie Angebote über 30 % Rabatt auf die Barerweiterung und einen Schwarzbrenner-Gegenstand der Stufen "Angehend" oder "Aufstrebend" nach Wahl.

Quelle: RockstarGames