For Honor Year 6 Season 4 erscheint nächste Woche

Ubisoft gab bekannt, dass die letzte Season des Year 6 in For Honor, Shattered Fates, am 15. Dezember starten wird. Inspiriert von arabischen Legenden führt diese Season eine neue Kartengestaltung und einen neuen Helden-Skin für den Schwarzen Prior ein. Außerdem wird es einen neuen Battle Pass, ein Battle-Paket sowie ein Event namens „Frostwind-Nächte“ geben. Diese Season bringt zudem am 22. Dezember das Testgelände zurück, welches sich auf den Held Mitgardschlange konzentriert.



hattered Fates bildet den Abschluss von Year 6: Lost Horizons und markiert die erste vollständige Crossplay-Season von For Honor. Das Uraltrelikt, das in dieser Season eingeführt wird, ist die Himmelskugel, die vom geheimnisvollen Königreich Arabien streng bewacht wird. Kommandant Ravier hat die Aufgabe, die Himmelskugel zu finden und ihre verbotenen Prophezeiungen zu stehlen. Mit diesem Wissen wollen die Schwarzen Prioren Heathmoor erobern und werden niemanden verschonen, der ihre Geheimnisse kennt. Als oberster Lieutenant der Schwarzen Prioren macht Kommandant Ravier einen furchteinflößenden Eindruck. Daher wird ein exklusiver Helden-Skin für 25.000 Stahl oder als Paket mit dem 7-Tage-Champion-Status und drei Restesammler-Truhen für Echtgeld erworben werden.

​Das saisonale Event "Frostwind-Nächte" kehrt mit dem schaurigen Spielmodus "Eis-Handgemenge" in einer sternenklaren Nacht zurück. Spieler:innen können vom 15. Dezember bis zum 5. Januar einsteigen und neue Beutewaffen, einen kostenlosen Event-Pass und vieles mehr freischalten.

​Der Battle Pass für Year 6 Season 4 wird zum Start mit 100 Stufen verschiedener Belohnungen erhältlich sein, die das Thema der Season widerspiegeln. Der Battle Pass kostet 9,99 €, alternativ können Interessierte auch das Battle Bundle für 24,99 € erwerben, welches den Battle Pass enthält und sofort 25 Ränge freischaltet.

Quelle: Ubisoft