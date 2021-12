For Honor Year 5 Season 4 Frozen Shores startet bald XBU MrHyde am Mo, 06.12.2021, 11:30 Uhr

Ubisoft gab nun bekannt, dass For Honor Year 5 Season 4 Frozen Shores ab dem 9. Dezember verfügbar sein wird. Ein weiteres Update, das am 27. Januar erscheint - das Titel-Update 2 (TU2) - bringt am 27. Januar einen neuen Helden, weitere Erfahrungen und Belohnungen in die Welt von For Honor.



Während eines ruhigen Winters konnten alle Fraktionen ihre Kräfte wieder sammeln, welche durch die Gefahren von Tempest verursacht wurden. Bis zu dem Zeitpunkt als geheimnisvolle Schiffe in den Docks landen, die sich durch die tückischen Gewässer von Heathmoor navigieren konnten.



Vom 9. bis zum 30. Dezember wird es in For Honor ein zeitlich limitiertes Event geben, Frostwind Celebrations. Während dieses Events ist es Spieler:innen möglich, einen kostenlosen Event Pass durchzuspielen und Zugang zu einer Vielzahl an Belohnungen, wie beispielsweise einer neuen gemeinsamen Geste, einer neuen Schlacht-Montur, einem Effekt sowie einem Ornament zu erhalten. Außerdem können während des Events neue Waffen erbeutet werden. Für 9,99 € kann der Battle Pass gekauft werden, welcher Premium Belohnungen wie eine neue Schlacht-Montur, Ornamente, Exekutionen, Podium und Effekte beinhaltet.



Nach dem Testgelände der letzten Season werden zum Saisonstart Verbesserungen an den Shinobi in das Live-Spiel aufgenommen. For Honor wird außerdem eine weitere Phase des Testgeländes vom 30. Dezember bis zum 6. Januar haben. Dabei wird der Fokus auf dem Herrschafts- und Eroberungsmodus liegen. Zu den Änderungen von Herrschaft gehören die Eroberungsgeschwindigkeit, Ruhm, harte Punkte und andere UI-Verbesserungen.



Am 27. Januar wird das Titel-Update 2 einen neuen Helden sowie eine zeitlich limitierte Erfahrung und Belohnungen in die Welt von For Honor bringen. Die Bündnisspiele werden zurückkehren. Damit wird Spieler:innen erlaubt, den Karussell des Horkos-Spielmodus zu spielen, welcher neue Belohnungen beinhaltet, wie eine neue Schlacht-Montur, ein Ornament sowie einen Effekt. Zudem wird es ein Rückblick-Event geben, Riposte des Schwarzen Prioren, wodurch auch die originalen Belohnungen und Waffen zurückkehren.

Quelle: Ubisoft