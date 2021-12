For Honor Year 5 Season 4 Frozen Shores ist verfügbar XBU MrHyde am Fr, 10.12.2021, 16:15 Uhr

Ubisoft gab jetzt bekannt, dass For Honor Year 5 Season 4 Frozen Shores ab sofort verfügbar ist. Während eines ruhigen Winters konnten alle Fraktionen ihre Kräfte wieder sammeln, welche durch die Gefahren von Tempest verursacht wurden. Bis zu dem Zeitpunkt als geheimnisvolle Schiffe in den Docks landen. In dem zeitlich limitierten Event Frostwind-Festival ist es Spielern möglich, einen kostenlosen Event Pass durchzuspielen und Zugang zu einer Vielzahl an Belohnungen, wie beispielsweise einer neuen gemeinsamen Geste, einer neuen Schlacht-Montur, einem Effekt sowie einem Ornament zu erhalten. Außerdem können während des Events neue Waffen erbeutet werden.



Die neue Saison wird außerdem Veränderungen zu der River Fort, Gauntlet und Harbour Maps beinhalten. Für 9,99 € kann der Battle Pass gekauft werden, welcher Premium Belohnungen wie eine neue Schlacht-Montur, Ornamente, Exekutionen, Podium und Effekte beinhaltet.

Quelle: Ubisoft