For Honor: Infos zum Theater of Bones Halloween Event
So, 22.10.2023, 12:45 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass das For Honor Theater of Bones Halloween Event am 26. Oktober beginnt. Die Season wird eine düstere Wendung nehmen, wenn sich die verbotenen Opfergaben des Geisterfestes, das am 14. September eingeführt wurde - als Falle entpuppen. Die Seelen der Krieger werden vom Weißen Knochengeist beansprucht, der sie dazu zwingt, in ihrem Theater der bösen Illusionen aufzutreten. Ihre einzige Hoffnung ist ihr Erzfeind, der Affenkönig Wukong, der bereit ist, die Show des Weißen Knochengeistes zu ruinieren und ihre "Darsteller" zu befreien.



Der Kampf mit dem Geist der Weißen Knochen, der vom 26. Oktober bis zum 16. November verfügbar ist, entfaltet sich als neuer, erzählerischer PvE-Spielmodus, der in einem von der chinesischen Oper inspirierten Theater spielt. Die Spieler:innen kämpfen sich durch vier theatralische Szenarien - jedes mit einem anderen Bühnenbild sowie speziellen Licht- und visuellen Effekten - bevor sie sich der wahren Gestalt des Weißen Knochengeistes selbst stellen. Die Spieler:innen können auch den Affenkönig Wukong als neuen Helden-Skin für die Shaolin kaufen und einen neuen, kostenlosen Event-Pass erwerben, um ein neues Ornament, ein Kampf-Outfit und einen Stimmungseffekt freizuschalten.



In dieser Phase von Year 7 Season 3 wird es außerdem neue Rüstungsvarianten sowie Heldenfeste für die Shaolin, Zhanhu und Aramusha geben, bei denen die Spieler:innen eine Woche lang einen Helden kostenlos ausprobieren (und vergünstigt kaufen) können. Zudem wird zu Beginn jedes Heldenfestes eine einzigartige Ausführung veröffentlicht. Das Zhanhu-Heldenfest fällt außerdem mit der Rückkehr des Spielmodus "Zhanhus Gambit" zusammen, der vom 23. bis 30. November verfügbar sein wird.

Quelle: Ubisoft