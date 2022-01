For Honor bald mit neuer Piratenheldin XBU MrHyde am Fr, 21.01.2022, 14:15 Uhr

Ubisoft gab nun bekannt, dass das For Honor Year 5 Season 4 Titelupdate 2.0 am 27. Januar erscheinen wird. Im Zuge dessen wird ein neuer spielbarer Heldenarchetyp hinzugefügt: die Piraten. Bewaffnet mit ihren ikonischen Entermessern und Pistolen, sind die Piraten die ersten der Zugvögel, einer komplett neuen Gruppe von Heldinnen und Helden, die von weitentfernten Horizonten kommen. Zusätzliche Helden der Zugvögel werden dem Spiel während For Honor’s Year 6: Lost Horizons, beginnend am 17. März, hinzugefügt.



Weitere Infos von Ubisoft:



Die Piraten haben Heathmoor ins Visier genommen, nachdem eine Reihe dramatischer Klimaveränderungen ihr Heimatarchipel in Mitleidenschaft gezogen hat. Das Wasser ist die einzige Heimat, die sie kennen, und kein Schiff, kein Hafen und kein Krieger ist vor ihrer Grausamkeit sicher. Sie sind kühne und leidenschaftliche Kämpfer:innen und haben einen ganz eigenen Kampfstil entwickelt, indem sie sich mit Feinden von jenseits der Meere anlegten. Bewaffnet mit ihrem rasiermesserscharfen Entermesser und ihrer einzigartigen Pistole greifen sie ihre Gegner mit einem unbarmherzigen Stil an. Sie üben kontinuierlichen Druck aus, indem sie die Pistole mit schweren Angriffen kombinieren, welche sich aneinanderreihen. Sie sind einander gegenüber äußerst loyal und verbünden sich mit jedem, der ihnen helfen kann - und sie bekämpfen jeden, der sich zwischen sie und ihre Beute stellt.



Ab dem 27. Januar können Spieler:innen die neue Piratenheldin für 7,99 € kaufen, dies ist Teil eines Paketes, welches die neue Heldin, ein exklusives Ornament, eine Elite-Montur, 7 Tage Champion-Status und drei Restesammler-Truhen beinhaltet. Außerdem kann das Paket ab dem 10. Februar In-Game für 15000 Stahl freigeschaltet werden. Zeitgleich mit der Ankunft der brandneuen Heldin wird es einen Gratis-Event-Pass geben, welcher exklusive Belohnungen bietet. Zusätzlich wird es für alle Held:innen ab dem ersten Tag des Updates neue saisonale Rüstungsvarianten geben.



Die Piraten weihen eine neue Gruppe von Held:innen ein: die Zugvögel. Sie kommen aus der ganzen Welt außerhalb von Heathmoor und haben nichts mit bestehenden Fraktionen zu tun. Jeder Zugvogel hat andere Gründe, sich dem Kampf in For Honor anzuschließen. Diese Held:innen werden die Vielfalt der Waffen und Kampfstile, die im Spiel zur Verfügung stehen, weiter ausbauen und umfassen nun dreißig einzigartige Held:innen.

Quelle: Ubisoft