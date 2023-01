FIFA 23 - das sind die besten Teams im Game XBU MrHyde am Fr, 20.01.2023, 12:05 Uhr

Wer in FIFA 23 beste Voraussetzungen auf einen Sieg haben möchte, der benötigt das passende Team. Viel wurde im Vorfeld der Veröffentlichung über die Stärke der einzelnen Spieler diskutiert. Deutlich seltener richtet sich der Blick auf die Stärke der Teams. Welches die Spitzenteams sind und wo ihre Stärken liegen, das klären wir in diesem Artikel.

5. FC Bayern München (84)

Auf einem soliden 5. Platz liegt der FC Bayern München. Wer auf der Suche nach einer Mannschaft mit starker Offensive ist, wird dort fündig. Die durchschnittliche Stärke der Offensivspieler liegt derzeit bei 88 Punkten. Allerdings müssen die Fans des FC Bayern München auch in FIFA auf die Präsenz von Robert Lewandowski verzichten. Seither sind es vor allem die starken Dribbler auf den Außenbahnen, die für den Gegner gefährlich sein können und die deshalb eine gute Option darstellen. Nachteile gibt es in der Defensive, die es nur noch auf 83 Punkte bringt.

4. FC Chelsea (84)

Auf dem vierten Platz befindet sich der FC Chelsea mit einer Wertung von ebenfalls 84 Gesamtpunkten. Die Mannschaft zählt zu den besonders ausgeglichenen Teams im Spiel. Abwehr und Angriff wirken wenig spektakulär, doch im Mittelfeld sind die Spieler im Durchschnitt mit 86 Punkten bewertet. Wen es in die Premier League zieht, für den sind die Blues deshalb eine gute Option.

3. Real Madrid (85)

Die starke Besetzung der besten La Liga Teams ist schon längst bekannt. Dies spiegelt sich in der realen Welt zum Beispiel in den Quoten der Buchmacher wider. Wer in den Ligaspielen auf einen Sieg Reals tippt, kann in der Regel nicht mit besonders hohen Quoten rechnen. Real Madrid spielt dort als amtierender Sieger der Champions League weiter eine wichtige Rolle. Die Königlichen glänzen vor allem im Mittelfeld, wo Toni Kroos und Luca Modric trotz ihres fortgeschrittenen Alters nach wie vor Top-Leistungen abrufen. Aber auch die Defensive (84) und der Angriff (85) liegen nicht weit dahinter.

2. Manchester City (85)

Mit Manchester City gibt es noch weiteren Club aus der Premier League, der es auf die vorderen Plätze schafft. Die Skyblues verfügen mit Emerson (89) und Kevin De Bruyne (91) gleich über zwei absolute Top-Spieler in FIFA. Auffällig ist die Passstärke aus dem Mittelfeld heraus, die im Game nützlich sein kann, um präzise den nächsten Angriff aufzuziehen. Und statt einem einzigen Stürmer, auf dem die Verantwortung für Tore lastet, sind bei City besonders viele Offensive dazu in der Lage, eiskalt in einer gefährlichen Position abzuschließen.

1. FC Liverpool (85)

Bislang hat der FC Liverpool eine Saison erlebt, die ganz und gar nicht zu den eigenen Vorstellungen passt. Im Rating in FIFA 23 spiegelt sich dies aber nicht wider. Der FC Liverpool liegt mit 85 Gesamtpunkten gemeinsam mit Real Madrid und Manchester City auf dem ersten Platz. Wer sich für den FC Liverpool entscheidet, der möchte vor allem die Qualitäten des offensiven Trios rund um Mo Salah genießen. Es ist vor allem das außergewöhnliche Tempo der Spieler im Kader, das den FC Liverpool zu einer so interessanten Option für die nächsten Spiele auf der Xbox macht.

