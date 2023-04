Vanity-Suite in EA SPORTS FIFA 23 veröffentlicht XBU MrHyde am Mo, 24.04.2023, 17:15 Uhr

EA SPORTS veröffentlicht gemeinsam mit der Schweizer Fußballerin Alisha Lehmann ein Vanity FIFA Ultimate Team-Suite, welche ab sofort in EA SPORTS FIFA 23 erhältlich ist. Neben dem „Brave Rose“-Kit, welches Lehmanns eigenes FUT-Jersey enthält, bietet die Suite dazu passende Stadion-Thema, Wappen sowie diverse Tifos und Doppelhalter-Banner.



„Mit EA SPORTS arbeite ich bereits länger zusammen. Beim Women’s Football Summit haben wir gemeinsam das Debüt der Frauen-Vereinsmannschaften in FIFA 23 gefeiert und als ich das erste Mal von der „Brave Rose“-Kampagne erfahren habe, habe ich es direkt geliebt“, sagt Alisha Lehmann. „Das Kit sieht großartig aus! Die Geschichte, die dahinter steckt, zeigt, wer ich bin: Die Rose verbindet mich mit meiner Mutter und meiner Schwester, wir alle haben davon ein Tattoo – daher bedeutet die Rose für mich Familie, Freude und gemeinsames wachsen.“



EA SPORTS hat es sich zum Ziel gesetzt, den Frauenfußball und das Female Empowerment weltweit zu fördern und Alisha Lehmann verkörpert dies wie keine andere. Sie zeigt sich in einem männlich dominierten Sport selbstbewusst und schreckt vor keinen Hindernissen zurück. Um ihren Einsatz für den Frauenfußball zu feiern, veröffentlicht EA SPORTS mit ihr zusammen die Vanity-FUT-Suite.

Quelle: EASports