FIFA 23-Update zum FIFA Womens World Cup verfügbar XBU MrHyde am So, 02.07.2023, 12:45 Uhr

Electronic Arts hat im Laufe der Woche das Update zum FIFA Women's World Cup in Australien und Neuseeland 2023 veröffentlicht. Das Update ist ohne Zusatzkosten für Fans von EA SPORTS FIFA 23 verfügbar. Im neuen „Führe dein Land an“-Modus können Spieler das Turnier als Starspielerin aus einer der 32 qualifizierten Nationalmannschaften erleben oder sich im Turnier- bzw. Anstoßmodus mit Freunden messen.



In „Führe dein Land an“ bahnen sich Spieler:innen ihren eigenen Weg zum Titelgewinn beim FIFA Women's World Cup, indem sie die Rolle einer Starspielerin aus einer beliebigen Nationalmannschaft übernehmen oder das Turnier mit einem selbst erstellten Avatar erobern und Triumphe wie nie zuvor feiern.



„Im umfangreichsten EA SPORTS FIFA-Update zum FIFA Women's World Cup aller Zeiten feiern wir die Erfolge der teilnehmenden Teams am FIFA Women's World Cup 2023. Es freut uns, dass die Fans ihr Land in einem authentischen Spielerlebnis zum Sieg führen können“, sagte Nick Wlodyka, SVP & GM von EA SPORTS FC. „Wir engagieren uns unermüdlich für den Frauenfußball, und wir freuen uns darauf, diese Zusage an die EA SPORTS FC-Community zu erfüllen und weiterzuentwickeln.“



Mit dem EA SPORTS-Update zum FIFA Women's World Cup 2023 kehrt auch der Solo-Turniermodus zurück. Der Modus unterstützt lokalen Koop-Multiplayer, sodass Spieler:innen eines der 32 qualifizierten Teams auswählen und über die Gruppenphase und die K.O.-Runde das Finale des FIFA Women's World Cups erreichen können. Im Anstoßmodus können die Fans eine Partie mit lokalen Freund:innen oder ein Spiel gegen die CPU-KI starten, zwei Mannschaften auswählen und sich für ein Vorrundenspiel oder eine K.O.-Runden-Partie entscheiden.



Alle 32 qualifizierten Länder, spezielle Stadiondekos, Cinematics, Spielpräsentationen und Spezialkommentare sorgen auf dem Rasen für absolute Ingame-Authentizität beim FIFA Women’s World Cup Australien und Neuseeland 2023.

Quelle: EASports