EA SPORTS kooperiert mit National Womens Soccer League

07.03.2023

Electronic Arts freut sich, die Partnerschaften mit der National Women's Soccer League (NWSL), der Frauen-Profiliga in den USA und der National Women's Soccer League Players Association (NWSLPA) bekannt zu geben. Diese Partnerschaften sind ein wichtiger Teil des kontinuierlichen Engagements von EA SPORTS, den Frauenfußball aufzuwerten und authentisch zu repräsentieren.



„Die Integration der NWSL in EA SPORTS FIFA 23 ist ein monumentaler Meilenstein für die Liga, die Spielerinnen und Millionen von Fußballfans auf der ganzen Welt, da wir weiterhin die Grenzen des Frauenfußballs verschieben“, sagte Jessica Berman, Commissioner der NWSL. „Die Athletinnen, die in der NWSL zu Hause sind, gehören zu den besten der Welt, und wir freuen uns über die Möglichkeit, ihr Talent durch dieses einzigartige Spielerlebnis weiter zu präsentieren. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans anfangen zu spielen, und wir freuen uns darauf, die Spieler und die Liga weiter zu feiern, wenn wir am 25. März unsere 11. Saison eröffnen.“



Ab dem 15. März werden alle 12 NWSL-Teams auf allen Plattformen in den Anstoßmodi, Turniermodus, 1-gegen-1-Saisons sowie Koop-Saisons und Online-Freundschaftsspielen vertreten sein. Im Turniermodus können die Fans die Saison mit einer Tabelle aus allen 12 Teams nachstellen und eine authentische Präsentation des Shields und der NWSL Championship Trophy erleben. Außerdem werden in FIFA 23 vier NWSL-Stadien verfügbar sein, zusammen mit authentischen Trikots, Starheads, Trophäen und Jubelgesten.



„Es freut mich außerordentlich, dass sich EA SPORTS weiter intensiv für den Fortschritt des Frauenfußballs einsetzt. Unsere Partnerschaft mit der NWSL und der NWSLPA ist ein weiterer Schritt, mit dem wir die Sportart voranbringen“, sagte Andrea Hopelain, SVP of Brand bei EA SPORTS. „Wir wollen uns für die Zukunft des Fußballs einsetzen und Millionen von Fußballfans auf der ganzen Welt eine unvergleichliche Authentizität bieten.“



EA SPORTS und die NWSLPA stellen auch die Förderung der Spielerinnen auf und neben dem Rasen in den Mittelpunkt. „Die Spielerinnen sind das Herzstück jedes Fanerlebnisses. Sie sorgen mit ihrer Leidenschaft, ihrem Einsatz und ihrer Willensstärke für kollektive Begeisterung“, kommentierte Meghann Burke, Executive Director der NWSLPA. „Es ist eine spannende Zeit für den Frauenfußball. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit EA SPORTS, mit der wir die Sportart fördern und den Fans neue Gelegenheiten geben, diese unglaublich talentierten Spielerinnen zu erleben.“



Die NWSL-Saison 2023 beginnt am Samstag, den 25. März 2023. Am Eröffnungswochenende der 11. NWSL-Saison sind alle 12 Teams im Einsatz.

Quelle: EASports