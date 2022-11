FIFA 23 bietet nun den World Cup-Modus XBU MrHyde am Mo, 14.11.2022, 12:30 Uhr

Electronic Arts hat den Start des FIFA World Cup 2022-Spielmodus bekanntgegeben, der ohne zusätzliche Kosten als Update verfügbar ist. Fans können in FIFA 23 mit einer der 32 qualifizierten Nationalmannschaften an einer authentischen Nachstellung des kompletten FIFA World Cup 2022 teilnehmen, die sich vom Eröffnungsspiel bis hin zum Finale erstreckt. Spieler können diverse Spielmodi erleben u.a. den FIFA World Cup Live, Dein FIFA World Cup oder können an den verschieden FIFA Ultimate Team Kampagnen teilnehmen.



Vom 21. November bis zum 18. Dezember stellt EA SPORTS in FIFA 23 mit FIFA World Cup: Live ein exklusives, kuratiertes Weltmeisterschaftserlebnis zur Verfügung. Ein solches Live-Erlebnis hat es in EA SPORTS FIFA noch nie gegeben. Es wird, während der Gruppen- und K.O.-Runden des Turniers, aktualisiert, damit die Fans die authentischen Duelle und Mannschaften jedes Spiels detailgetreu nachstellen können. Außerdem können die Spieler die Geschichte live umschreiben, indem sie das Ergebnis aller bisherigen Partien verändern und in Echtzeit für neue Resultate sorgen.



Auf dem neuen Cover zum FIFA World Cup sind die Franzosen Kylian Mbappé und Zinédine Zidane vertreten. „Ich bin begeistert, neben der französischen Fußballlegende Zinédine Zidane auf dem FIFA 23-Spezialcover zum FIFA World Cup zu sein“, sagte Kylian Mbappé. „Ich habe immer zu ihm aufgeschaut und wollte sein wie er. Mit ihm auf einem Cover zu sein, ist eine große Ehre.“



Auf den regionalen Coverversionen finden sich unter anderem aktuelle und ehemalige Stars wie Kai Havertz/Rudi Völler (Deutschland), Jude Bellingham/David Beckham (England), Christian Pulisic/Clint Dempsey (USA), Pedri/Xabi Alonso (Spanien) und Joao Felix/Luis Figo (Portugal).



EA SPORTS gab mit Argentinien bereits seine offizielle Prognose für den Weltmeister 2022 bekannt. EA SPORTS hatte die letzten drei Weltmeister korrekt vorausgesagt. Dieses Jahr wurden alle 64 WM-Partien mit der HyperMotion2-Technologie und den speziellen FIFA World Cup 2022-Werten aus dem FIFA World Cup-Anstoßmodus und dem Turniermodus simuliert. Es spricht vieles dafür, dass auch die vierte Prognose in Folge stimmt.

Bis zum 19. November können die Fans ihren eigenen Weltmeister-Tipp abgeben und sich mit dem FIFA World Cup-Tippspiel auf EA.com auf ihren ganz persönlichen FIFA World Cup einstimmen. Wer seinen Tipp mit einem verknüpften EA-Konto abgibt, kann 3 zeitlich limitierte FIFA World Cup-Spieleritems für sein FIFA 23 Ultimate Team erhalten. Mit dem Launch des „World Cup Path to Glory”-Events in FIFA Ultimate Team dürfen sich Spieler vom 11.-23. November auf 30 einzigartige FIFA World Cup Heroes freuen, welche in einem speziellen Design präsentiert werden.

Quelle: EASports