FIFA 22 legt Rekordstart hin XBU TNT2808 am Do, 07.10.2021, 13:15 Uhr

Mit einem neuen Blogeintrag feiert Electronic Arts den Release von EA SPORTS FIFA 22 - denn der war ein weiterer Rekord. Bereits 9,1 Millionen Spieler haben den Rasen unsicher gemacht:

"An alle Fußballfans auf der ganzen Welt,

es waren ein paar aufregende Wochen für EA SPORTS, denn wir haben FIFA 22 offiziell vorgestellt. Wir sind sehr stolz auf das diesjährige Spiel und freuen uns, die Begeisterung von Spielern auf der ganzen Welt zu sehen, während sie in das Spiel einsteigen.

Seit dem Start haben sich bereits 9,1 Millionen Spielende FIFA 22 angeschlossen, 7,6 Millionen Ultimate Team-Kader erstellt und 460 Millionen Matches gespielt. Wir werden auch in dieser Saison wieder fantastische Erlebnisse bieten, aber zunächst ein herzliches Dankeschön an unsere unglaubliche Community von Fußballfans.

Während wir mit dem diesjährigen Spiel erst am Anfang unserer Reise mit euch stehen, konzentrieren wir uns auch darauf, wie es weitergeht.

Wir sind hier, um die besten Erfahrungen für Fußballfans auf der ganzen Welt zu schaffen. Um das zu erreichen, hören wir zunächst einmal auf unsere Spielenden. Wir hören immer wieder, dass es am wichtigsten ist, die globale Gemeinschaft zu vergrößern, innovative Fußballerlebnisse auf neuen Plattformen zu schaffen, sich auf allen Ebenen des Sports zu engagieren, einschließlich des Breitenfußballs, und den Aufstieg des Frauenfußballs zu beschleunigen. Als Ergebnis haben wir eine klare Vision für die Zukunft des Fußballs.

Durch den jahrelangen Aufbau unserer globalen Franchise wissen wir auch, dass Authentizität für das Erlebnis entscheidend ist. Deshalb konzentrieren wir uns so sehr auf die kollektive Stärke von über 300 einzelnen Lizenzpartnern, die uns Zugang zu mehr als 17.000 Athleten in über 700 Mannschaften, in 100 Stadien und über 30 Ligen auf der ganzen Welt verschaffen. Wir investieren kontinuierlich in die Partnerschaften und Lizenzen, die für die Spieler am bedeutsamsten sind. Aus diesem Grund ist unser Spiel der einzige Ort, an dem man authentisch in der UEFA Champions League, der UEFA Europa League, den CONMEBOL Libertadores, der Premier League, der Bundesliga und LaLiga Santander und vielen anderen spielen kann. Die Breite unserer Partnerschaften und unser Ökosystem an lizenzierten Inhalten wird es uns ermöglichen, unsere EA SPORTS-Fußballspiele jetzt und in den kommenden Jahren so authentisch wie nie zuvor zu gestalten.

Mit Blick auf die Zukunft prüfen wir auch die Idee, unsere globalen EA SPORTS-Fußballspiele umzubenennen. Das bedeutet, dass wir unsere Vereinbarung über die Namensrechte mit der FIFA überprüfen, die von all unseren anderen offiziellen Partnerschaften und Lizenzen in der Fußballwelt getrennt ist.

Die Zukunft des Fußballs ist sehr groß und sehr vielversprechend. Unsere Priorität ist es, sicherzustellen, dass wir weiterhin die besten interaktiven Fußballerlebnisse der Welt bieten können. Nochmals vielen Dank für die Unterstützung und das Feedback zum diesjährigen Spiel. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch die Zukunft des Fußballs zu gestalten.

Wir sehen uns auf dem Spielfeld.“

Cam Weber, EA SPORTS Group GM

EA SPORTS FIFA 22 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Origin und Steam), Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die FIFA 22 Legacy Edition erscheint für Nintendo Switch.

Quelle: Electronic Arts