FIFA 22: EA entfernt Russland aus dem Spiel XBU ringdrossel am Mi, 09.03.2022, 10:00 Uhr

Wie Electronic Arts angibt, werden alle Items, die einen Bezug zu den russischen Vereinen aus FIFA 22 Ultimate Team Packs und Ultimate Draft aus dem Spiel entfernt. Darüber hinaus betrifft dies auch Trikots, Stadien und alle russischen Vereine.

"In Übereinstimmung mit den Maßnahmen, welche unsere Partner bei der FIFA und der UEFA in Kraft gesetzt haben, werden die folgenden FUT-Gegenstände nicht mehr in FIFA Ultimate Team (FUT) Packs und Ultimate Draft enthalten sein", erklärt man in der Pressemitteilung.

Anmerkung von mir (XBU Ringdrossel): Ich kann gerade nicht glauben, dass ich das hier schreibe.

Quelle: EASports