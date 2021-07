Fable 4 erscheint vor Elder Scrolls 6 XBU TNT2808 am Mo, 05.07.2021, 12:45 Uhr

In der neuesten Episode von Unlocked, dem Xbox-Podcast von IGN, wurde zur Feier der 500. Episode Phil Spencer persönlich eingeladen. Der plauderte über so einige Dinge - unter anderem Fable 4. Und verriet dabei kleinere Details.

Er ging sogar auf das Erscheinungsdatum des neuesten Fable-Ablegers ein. So sagte er, dass Elder Scrolls 6 weiter entfernt sei als Fable 4, auch wenn beide bisher nur CGI-Trailer zeigten. Zugegeben, wirklich erleuchtend ist diese Aussage nicht - zumal der neueste Elder Scrolls-Teil sicher noch Jahre entfernt ist. Dennoch ist es spannend, dass wir zuerst ein neues Fable zu Gesicht bekommen, oder nicht?

Außerdem ging Spencer auch auf das Erlebnis an sich ein. Demnach sagt er zu Fable 4: "Ich denke über das eher horror-fantasymäßige RPG-Setting nach... so war Fable noch nie, Fable war immer ein wenig leichtherziger und ein wenig britischer, ich denke das kann ich sagen, und ich denke Playground wird es ebenso halten.". Da Phil gute Einblicke haben dürfte, was die einzelnen Studios derzeit für die Xbox entwickeln, können wir uns also auf ein klassisches Fable freuen!

Quelle: IGN