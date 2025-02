EVERSPACE 2 treibt Spieler in spannende Okkar-Heimatwelten XBU ringdrossel am Mo, 03.02.2025, 09:00 Uhr

EVERSPACE 2 bekommt mit Wrath of the Ancients einen packenden DLC, der die Story des Weltraum-RPGs um mysteriöse Angriffe und uralte Gefahren erweitert. Mit einem brandneuen Raumschiff und vier frischen Sternensystemen erwartet euch eine epische Reise in die geheimnisvollen Heimatwelten der Okkar.

Der neue DLC knüpft direkt an die Hauptstory an: Mysteriöse Attacken haben die Menschen in Cluster 34 in die Knie gezwungen und drohen den Frieden mit den Okkar zu zerstören. Als Pilot müsst ihr in deren Heimatwelten vordringen, um einen drohenden Krieg zu verhindern.

Neben dem lang erwarteten Aethon-System warten drei weitere Sternenregionen darauf, von euch erkundet zu werden. Mit neuen Waffen, Ausrüstung und Gegnern bietet die Erweiterung jede Menge Content für Weltraum-Abenteurer.

Michael Schade, CEO von ROCKFISH Games, verspricht: "Mit Wrath of the Ancients erweitern wir das EVERSPACE-Universum massiv. In den nächsten Monaten werden wir noch viele spannende Details enthüllen."

Quelle: ROCKFISH Games