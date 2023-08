Der Konsolenreleasetrailer für Everspace 2 XBU MrHyde am Fr, 18.08.2023, 15:00 Uhr

ROCKFISH Games veröffentlichte diese Woche das erfolgreiche Weltraum-Action-RPG EVERSPACE 2 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weltraumfans können ab sofort ein aufregendes Abenteuer im Weltall mit mehr als 100 handgefertigten Locations in 60fps entdecken.



„Wir freuen uns darüber, dass mit dem heutigen Release von EVERSPACE 2 für Xbox und PlayStation nun auch Konsolenspieler unser Sci-Fi-Action-RPG entdecken können. Die Entwicklung dieses Abenteuers hat mehr als sechs Jahre gedauert und war von Anfang bis Ende ein absolutes Herzensprojekt für jeden im Team”, so ROCKFISH Games CEO Michael Schade. „Doch damit ist die Reise für Fans von EVERSPACE 2 noch nicht zu Ende. Zusätzlich zu einem kostenlosen Update, das noch in diesem Herbst erscheinen wird, haben wir bereits mit der Arbeit an einer umfangreichen Erweiterung des Spiels begonnen, die mehr Sternensysteme, mehr Story-Inhalte, mehr Charaktere und vor allem mehr Beute bieten wird.”



Der Weltraum kennt auch für Game Pass-Piloten keine Grenzen - EVERSPACE 2 ist direkt am Launch-Tag im Xbox Game Pass mit Play Anywhere Support verfügbar, so dass Weltraumfans die Sternensysteme sowohl auf der Xbox als auch im Microsoft Store erkunden können. Auf der Xbox Series X läuft EVERSPACE 2 mit 60fps, während Besitzer der Series S auf 30fps beschränkt sind.

Quelle: ROCKFISH Games